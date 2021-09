Junge Reporter : Vier Briefe an den Merkel-Nachfolger: Das wünschen sich die Schüler aus SH

Sie dürfen noch nicht wählen – aber sie haben eine Meinung und Wünsche für ihre Zukunft: Vier junge Reporter schreiben in ihren Briefen an den oder die zukünftige Regierungschef/in, was er oder sie in Angriff nehmen soll.

Flensburg | Elinor (11) aus Kellinghusen: Auch wenn ich noch keine 16 Jahre alt bin, finde ich das Wahlrecht ab 16 sehr wichtig! Es geht hierbei immerhin um unsere Zukunft, die wir auch selbst gestalten wollen! Viele Leute mit Wahlrecht gehen nicht wählen, warum können diese Leute ihre Stimme nicht einfach erstmal an Interessierte ab 16 Jahren verschen...

