Israel : Ein Konflikt flammt wieder auf

Im Nahen Osten streiten sich zwei Völker um das gleiche Gebiet. Das geht schon ziemlich lange so.

Gaza/Tel Aviv | Vielleicht hast du mitbekommen, dass im Moment viele Menschen von Israel sprechen. Denn dort kommt es gerade zu Gewalt. Der Konflikt in der Region ist kompliziert und reicht schon lange zurück. Hier bekommst du Antworten auf wichtige Fragen. Was ist Israel für ein Land? Israel liegt am Mittelmeer im Gebiet Naher Osten. Im Jahr 1948 wurde der Sta...

