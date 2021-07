Naturfilmcamp : Hungrige Falken, diebische Raben und nach Liebe suchende Otter

Im Green Screen Naturfilmcamp entdecken Jugendliche neue Perspektiven. In einer Woche lernen sie alles übers Filmen - von der Technik übers Drehbuch bis zum Schnitt. So entstehen drei spannende Filme, in denen Tiere die Hauptrollen spielen.

Großenaspe | Max (16) und Fabian (14) stehen an der Zeitlupen-Kamera und fokussieren auf den Turmfalken Manni. Die Falknerin Johanna Schumacher legt Futter auf einen Baumstamm direkt vor der Kamera, sodass die Jungen den Greifvogel im Anflug filmen können. „Denkt an die Blende!“, sagt Philipp Schüller, und Max stellt die Kamera noch einmal besser ein. Kaileo (1...

