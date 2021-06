Gesundheit : Lachen trainiert den Körper

„Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!“. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort. Lachen ist wirklich gesund. Du tust damit deinem Körper und deiner Seele etwas Gutes. Warum eigentlich?

Berlin | Ob beim Spielen mit Freunden oder wenn jemand einen lustigen Witz erzählt: Vielleicht lachst du oft und gern. Lachen tut einfach gut und kann auch ansteckend sein. Wenn jemand in unserer Nähe damit anfängt, müssen wir oft auch lachen. Das macht gute Laune und verbindet uns miteinander, sagt Alexander Lerchl. Der Forscher weiß, was beim Lachen in unser...

