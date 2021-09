Escape Game : Rettungsaktion für den Planeten Horizon

Umwelt und Wirtschaft in Einklang bringen: Wie kann die biobasierte Gesellschaft der Gegenwart und der Zukunft aussehen? Darum geht es bei dem mobilen Escape-Game „BioEconomyNow!“ vom 1. bis 3. Oktober in der Phänomenta in Flensburg.

Flensburg | In 45 Minuten den Planeten Horizon retten - das ist die Aufgabe im Escape Game, das am ersten Oktoberwochenende ins Science Center Phänomenta in Flensburg kommt. Von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Oktober können Besucher damit spielerisch die Bioökonomie entdecken. Das Spiel richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, Erwachsene sowie Famili...

