Flug ins Weltall : Astronaut Matthias Maurer: Glaubt an eure Träume

In 90 Minuten um die Erde: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer wird das auf der Raumstation ISS bald erleben. Hier verrät er, welches Ziel im Weltall ihn noch reizen würde.

Cape Canaveral | Auch für einen Astronauten ist so eine Reise etwas Besonderes. Ende Oktober fliegt der Deutsche Matthias Maurer zur Raumstation ISS. Mehrere Monate wird er dort verbringen. Uns berichtete er, worauf er sich am meisten freut und was er wohl vermissen wird. Worauf freuen Sie sich auf der ISS am meisten? Matthias Maurer: Zunächst einmal freue ich m...

