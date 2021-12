KiWi-Adventskalender : 18: Dezember: Weihnachtsplätzchen zum Ausstechen

Weihnachtsplätzchen selber machen: in unserem 18. Türchen findest du die Anleitung!

Osnabrück | Zutaten Zubereitung Als Erstes gibst du das Mehl und den Zucker in eine Schüssel. Die Butter kannst du in kleinen Stückchen mit dem Ei hinzufügen und zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig rollst du danach zu einer großen Kugel zusammen, wickelst ihn in Folie und legst den Teig für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.