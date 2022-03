Paralympics : 15-Jährige holt überraschend Silber im Biathlon

Die 15-Jährige hatte gar nicht damit gerechnet. Doch dann ist es wirklich passiert! Linn Kazmaier hat bei den Paralympischen Spielen im Land China eine Medaille geholt.

Das Ganze passierte gleich in ihrem ersten Wettkampf im Biathlon. In der Sportart geht es darum, im Wechsel auf Skiern zu fahren und mit einer Waffe zu schießen. Gemeinsam mit ihrem Guide Florian Baumann schaffte es die sehbehinderte Sportlerin auf den zweiten Platz. Also Silber! Vor dem Wettkampf am Samstag hatte Linn Kazmaier den dpa-Nachrichten für ...

