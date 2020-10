Dänemark und Deutschland : 100 Jahre Grenzgeschichte

Die Kina-Reporterinnen Hannah, Wiebke, Joana und Luzi in der Grenzland-Ausstellung „Perspektivwechsel 2020“.

Avatar_shz von Joana und Wiebke

26. Oktober 2020, 09:23 Uhr

Flensburg | „Denk an mich Mutter“, dieser Satz hing vor 100 Jahren an jeder Straßenecke des Grenzlandes. Die Dänen wollten mit diesem Wahlplakat möglichst viele Menschen davon überzeugen, zu Dänemark gehören zu wollen. Auch Deutsche hängten Plakate auf, um die Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Diese Plakate entschieden damals mit über die Grenzziehung und sind heute auf dem Museumsberg in Flensburg zu sehen.

Luzi / Hannah

Nach über drei Jahren Planung und einem halben Jahr Verschiebung, auf Grund der Coronakrise, ist die Ausstellung „Perspektivwechsel 2020“ zum 100-jährigen Jubiläum der Dänisch-Deutschen Grenze nun geöffnet. In der Ausstellung gibt es fünf Räume. Einer handelt von der Abstimmung der Menschen über die Grenze. Weitere Themen sind Flensburg vor 100 Jahren, der Transit zwischen Deutschland und Dänemark und die Identität der Einwohner. Zum Abschluss wird darüber informiert, wie sich das deutsch-dänische Verhältnis weiterentwickeln könnte.

Luzi/Hannah

In der gesamten Ausstellung spielt die Farbgestaltung eine große Rolle, da diese an die Farbmischung der beiden Länderflaggen angelegt ist. Das Rot und Gelb der deutschen Flagge ergeben Orange und das Rot und Weiß der dänischen Flagge mischen sich zu Magenta. Punkte in der jeweils anderen Farbe stellen die Minderheiten dar. Alles ist sehr hell und freundlich gestaltet, was das gute Verhältnis zwischen Deutschland und Dänemark widerspiegeln soll.

Luzi/Hannah

Die Ausstellung ist interaktiv. So kann man auch selbst seine Meinung äußern, indem man sie auf kleine Zettel oder Teller schreibt und aufhängt.

Hannah

Es gibt auch viele originale Ausstellungsstücke in dem Museum, wie zum Beispiel ein vollgestempelter Pass eines Jungen, an den noch Seiten angeklebt wurden, weil er so oft über die Grenze gegangen ist. Außerdem gefielen uns die vielen echten Fotos, die dafür gesorgt haben, dass man sich gut in die damalige Situation hineinversetzen konnte.

Luzi/Hannah

Aufgrund der Corona-Krise merkt man nun, genau 100 Jahre später, wie schlimm diese Grenzziehung damals gewesen sein muss. Für uns ist das Grenzland und der Übergang zwischen Deutschland und Dänemark Teil des Alltags und selbstverständlich. Darum ist die Grenzschließung in diesem Jahr so gravierend.

Unserer Meinung nach ist die Ausstellung zu empfehlen, da sie sehr viel über die Geschichte und das Verhältnis zwischen Dänemark und Deutschland offenbart. Sie ist sehr schön gestaltet und man kann sich auch Videos angucken, anstatt viele Texte durchlesen zu müssen. Allerdings sollte man mindestens zwei Stunden dafür einplanen, da uns eine Stunde zu kurz war.

> Die Ausstellung „Perspektivwechsel 2020“ ist über drei Standorte in Flensburg verteilt – außer auf dem Museumsberg noch im Schifffahrtsmuseum und in der Dänischen Zentralbibliothek. Sie läuft bis März 2021.