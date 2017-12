Nazareth : Zusatzkonzert in der Räucherei

Das Gastspiel der schottischen Hardrock-Band „Nazareth“ am Sonnabend, 16. Dezember, in der Kieler Räucherei war schnell ausverkauft. Deshalb gibt es einen Tag später, am Sonntag, 17. Dezember, an gleicher Stelle eine Widerholung.