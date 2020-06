Polizei sucht nach Zeugen : Zusammenstoß mit Auto – Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Kiel

Unfallort war die Werftstraße. Der 40-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen im Rettungswagen.

10. Juni 2020, 14:08 Uhr

Kiel | Am frühen Dienstagabend kam es in der Werftstraße in Kiel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40 Jahre alter Radfahrer verstarb.

Zeugen beobachteten den Unfall

Nach jetzigem Ermittlungsstand überquerte der Radfahrer die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Gegen 18 Uhr befuhr der 45-jährige Fahrer eines Mercedes die Werftstraße in Richtung Ellerbek. Zeugenangaben zufolge fuhr der Radfahrer plötzlich von rechts über den Gaardener Ring, um die Werftstraße zu überqueren.

Rettungswagen und Notarzt vor Ort

Der Fahrer des Mercedes konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Mehrere Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Die Beamten eines zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungswagens sowie ein Notarzt übernahmen die weitere Versorgung.

Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann im Rettungswagen. Der Mercedesfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Die Werftstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr in Richtung Ellerbek gesperrt.

Weitere Zeugen gesucht

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen Sachverständigen zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0431/ 1601503 zu melden.

