Kunst in Kiel : Zusammen Kunstwerke schaffen – Die Artnight erreicht Kiel

Ein Kunstwerk malen – ohne Vorkenntnisse, besondere Begabung und in geselliger Runde? Das ist das Ziel der Kunstnacht, die neben Städten wie Berlin, München, Leipzig und Hamburg nun auch in Kiel stattfindet.

Das junge Berliner Startup-Unternehmen Artnight hat sich mit der Kunstnacht zur Aufgabe gemacht, Großstädter gemeinsam an die Staffelei zu bringen. Die Idee dahinter: Unter Anleitung eines lokalen Künstlers malen die Teilnehmer ihr eigenes Kunstwerk, lernen sich kennen, verbringen einen geselligen Abend zusammen und können am Ende ihr eigenes Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Die Kunstnacht findet an sechs verschiedenen Tagen und an sechs unterschiedlichen Orten in Kiel statt. Gemeinsam mit Schauspielerin Hille Norden malen die Gäste dabei ein bekanntes Motiv, etwa von Streetart-Künstler Banksy.

Am Sonntag, 16. Juli, findet die erste Kieler Kunstnacht im Mum & Dad, Ziegelteich 14, von 13 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahme (inklusive Materialien) kostet 34 Euro. Infos unter www.artnight.com.

von Andrea Lange

erstellt am 13.Jul.2017 | 18:01 Uhr