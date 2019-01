Maschinenmuseum in der Wik : Zum Anfassen: Technik für große und kleine Hände

Auch in diesem Jahr können sich Technikfreaks den dritten Sonntag eines jeden Monats als fixen Termin in ihre Kalender eintragen. Das Maschinenmuseum in der Wik lädt dann zu Themensonntagen ein. Beim Auftakt für 2019 ging es um den „Mythos Dampf“.

von Udo Carstens

21. Januar 2019, 18:01 Uhr

Weil Museumsgründer Peter Horter zurzeit krank (aber schon auf dem Weg der Genesung) ist, begrüßte Martin Brückmann die Besucher. Lenart Kittel übernahm die Vorführung des Großmodells der „Watt‘schen Dampfmaschine“ in ihrer Urform. Wilhelm Kruse (78) aus Mohrkirch im Kreis Schleswig-Flensburg hatte viele Fragen zu dem Modell, die Lenart Kittel ihm ausführlich beantwortete. Kruse war begeistert vom Museum. „Das gefällt mir sehr gut, vor allem die Sauberkeit und die ausführlichen Erklärungen“, so der ehemalige Meiereifachmann, der auf jeden Fall wiederkommen will.

Auch ein Kinderprogramm unter dem Motto „Technik spielend begreifen“ gehört traditionell zum Thementag. „Wat is en Dampfmaschin?“ – ganz nach dem Motto von Lehrer Bömmel aus der „Feuerzangenbowle“, aber um Einiges kompetenter, erklärte Jannis Schmidt, mit 15 Jahren der jüngste Aktive in der ehrenamtlichen Mannschaft, den kleinen Gästen, was man mit Feuer, Wasser und Dampf alles auf die Beine stellen kann.

Tim (6) und sein Bruder Jan (4), die mit ihrem Vater Olaf Thode aus Raisdorf gekommen waren, lauschten fasziniert Jannis‘ Ausführungen. Aber auch andere Modelle verbreiteten im Museum den Geruch von Öl und Dampf und präsentierten sich als die hohe Kunst des technischen Modellbaus.

Die Thementage im ersten Halbjahr beschäftigen sich mit Rudolf Diesels neuem Wärmemotor (Februar) oder mit der Stirlingmaschine, dem geheimnisvollen Aggregat eines schottischen Pastors (März). Im April läuft an Ostersonntag ein Familientag mit Überraschungen, im Mai findet anlässlich des Internationalen Museumstags eine Holzaktion am Kiel-Kanal statt, bei der auch das große Glühkopf-Sägewerk in Betrieb sein wird. Im Juni schließlich wird ein U-Boot-Diesel in voller Aktion bestaunt. Alles frei nach dem Motto „Historische Technik in Betrieb erleben“.









❍ Genaue Infos und Termine: www. maschinenmuseum-kiel-wik.de