Stickoxide : Zu früh gefreut, Herr Minister?

Nach erfreulichen Jahreswerten für 2017 ist der Schadstoffausstoß am Theodor-Heuss-Ring im ersten Quartal wieder stark gestiegen. Auch an der Bahnhofstraße zogen die Werte an. Das hatte sich Minister Habeck Ende Januar noch anders vorgestellt.

von Udo Carstens

19. April 2018, 20:08 Uhr

„Das ist eine gute Nachricht“ – mit diesen Worten hatte sich Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck Ende Januar in der Debatte um Schadstoffbelastungen auf den Straßen zu Wort gemeldet. Er verwies auf das Ergebnis für 2017 – und danach war der Stickoxidausstoß am Theodor-Heuss-Ring in Kiel von 65 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft um 15 Prozent auf 56 Mikrogramm gefallen. Habeck zog aus den fallenden Werten den Schluss: „Schon jetzt ist klar: Ein pauschales Fahrverbot wird nicht erforderlich sein.“ Wahrscheinlich hat sich der Minister zu früh gefreut. Denn im ersten Quartal 2018 zogen die Werte teilweise wieder deutlich an.

Im Februar 2018 wurden durchschnittlich 74 Mikrogramm Stickstoffoxid pro Kubikmeter gemessen – das ist ein Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (54). Im März war’s nicht ganz so drastisch: Mit 72 Mikrogramm fiel der Mittelwert „nur“ um 14 Prozent höher als im gleichen Monat 2017 (63). Bekanntlich liegt der erlaubte Grenzwert bei 40 Mikrogramm. Dieses erlaubte Limit aber überschreitet die Messstelle neben der Trasse der Bundesstraße 76 seit Jahren.

Die Debatte wird erbittert geführt. Die Deutsche Umwelthilfe etwa verlangt flächendeckende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in den betroffenen Abschnitten. Die Landeshauptstadt aber sieht darin – ähnlich wie die Wirtschaftsverbände – eine Gefahr für den Standort Kiel. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer etwa warnt, dass im Falle von Fahrverboten die Speditionen den Namen Kiel von ihrer Landkarte streichen. Und die Laster, die von und zur Baltikum-Fähre im Ostuferhafen rollen, könnten künftig von anderen Häfen starten oder gänzlich über Land fahren.

Zumal es innerhalb Kiels keine praktische Alternativroute zur B 76 gibt. Die Stadt setzt deshalb auf den Luftreinhalteplan des Landes, den Habeck im Januar für das Ende des ersten Quartals angekündigt hatte. Mittlerweile ist dieser Plan – auch weil Kiel ein Gutachten dazusteuert – auf den Sommer verschoben.

Übrigens zog der Messwert auch im zweiten kritischen Abschnitt, der Bahnhofstraße, wieder an. Im Februar 2018 stieg er von 35 auf 47 Mikrogramm (plus 34 Prozent), im März fiel er wiederum von 48 auf 40 Mikrogramm (minus 17 Prozent). „Die Werte sind in hohem Maße von der Meteorologie abhängig“, erklärt die Sprecherin des Ministeriums. Entscheidend sei allein der Jahresmittelwert – und für den könne man noch keine Prognose abgeben. Eines ist allerdings bereits klar: Einen durchschlagenden Erfolg hat auch der von der Stadt im Sommer verlegte Spezialasphalt noch nicht gebracht – der Kampf gegen die Abgase ist schwieriger, als viele Politiker glauben.