Kiel : Zeugen gesucht: Raub vor einem Discounter in Gaarden

Zwei mutmaßliche Täter wurden gefasst. Weitere sollen an der Tat beteiligt gewesen sein.

03. Juni 2020, 17:04 Uhr

Kiel | Vor einem Discounter in der Augustenstraße 22-24 in Gaarden haben zwei mutmaßliche Täter am Freitag, 22. Mai, einem 30-Jährigen die Halskette geraubt, teilte die Polizei gestern mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass weitere Personen an der Tat beteiligt sein könnten.

Zeugen sahen weitere Personen

Nach dem bisherigen Stand sollen die beiden 27 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 17.50 Uhr dem 30-Jährigen trotz Gegenwehr seine silberne Halskette geraubt haben. Auch Reizgas soll eingesetzt worden sein. Beide konnten kurz darauf festgenommen werden. Zeugen gaben an, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

Hinweise an die Kriminalpolizei

Eine Beschreibung der möglichen weiteren Täter liegt allerdings nicht vor. Daher sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0431/1603333 entgegen.

