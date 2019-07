Kreuzung in Kiel-Holtenau : Zeugen gesucht: Flüchtiger Pkw-Fahrer überfährt rote Ampel

Der Fahrer sei mit einem schwarzen Volvo und einem einachsigen Anhänger mit grauer Plane unterwegs gewesen.

17. Juli 2019, 17:01 Uhr

Kiel | Ein Pkw mit Anhänger entzog sich am Mittwochvormittag auf der B 503 in Fahrtrichtung Kiel, in Höhe Holtenau, einer Polizeikontrolle. Der Fahrzeughalter soll keine Fahrerlaubnis besitzen.

Beamter erkennt Fahrer

Gegen 11.00 Uhr fuhr ein Beamter auf der B 503 in Richtung Dänischenhagen. In Höhe der Fachhochschule Altenholz kam ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen. Dem Beamten war bekannt, dass der Fahrzeughalter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Flucht über rote Ampel und zu Fuß

Er wendete den Streifenwagen und nahm die Verfolgung des Gespanns auf. Obwohl der Fahrzeugführer mittels Anhaltesignal „Stop-Polizei“ sowie Blaulicht und Martinshorn zum Halten aufgefordert wurde, überfuhr er das Rotlicht an der Kreuzung Oskar-Kusch-Straße/Prinz-Heinrich-Straße und lenkte das Gespann mit erhöhter Geschwindigkeit in die Oskar-Kusch-Straße. Die Kreuzung war zu diesem Zeitpunkt sehr belebt.

Wenige Meter hinter der Kreuzung stoppte der Flüchtige sein Fahrzeug am Fahrbahnrand. Er sprang aus dem Pkw und flüchtete über ein Tor in Richtung Sportplatz. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam er nicht nach.

Halter des Fahrzeugs kehrt zurück

Gegen 11.15 Uhr erschien eine Person an dem Gespann, die sich als Halter zu erkennen gab. Der Beamte der Station Altenholz erkannte ihn als die Person, die zuvor das Fahrzeug geführt und anschließend geflüchtet war. Da der 37-Jährige eine frische Verletzung an der Hand und am Fuß hatte, die er sich vermutlich auf der Flucht über das Tor zugezogen hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Betäubungsmittel im Pkw gefunden

Da der Fahrzeughalter polizeilich bereits als Betäubungsmittelkonsument in Erscheinung getreten war, setzten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel einen Rauschgiftspürhund für die Durchsuchung des Pkw ein. Da dieser Betäubungsmittel anzeigte, wurde das Gespann für weitere Maßnahmen eingeschleppt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die die Verfolgung des Gespanns, ein Volvo in schwarz mit einem einachsigen Anhänger mit grauer Plane, beobachtet haben und gegebenenfalls an der Kreuzung Prinz-Heinrich-Straße/Oskar-Kusch-Straße gefährdet oder behindert wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431/1601172 entgegengenommen.

