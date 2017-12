Abschied : Wolfgang Röttgers’ letzte Haushaltsrede

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Udo Carstens

erstellt am 14.Dez.2017 | 18:56 Uhr

Röttgers erinnerte an seine Anfänge als städtischer Zahlenmeister. Sein erster Haushalt für 2013 schloss mit einem Minus von 75,5 Millionen Euro ab. Noch schlimmer: Für die Folgejahre waren Defizite in der Größenordnung von 60 Millionen Euro prognostiziert. Damals, so Röttgers, war die Stadt finanziell fast handlungsunfähig, die Perspektive aussichtslos.

Doch es kam anders. Die gute Konjunktur, steigende Steuereinnahmen, niedrige Zinsen – all das ließ den Haushalt von Jahr zu Jahr gesunden. Für 2018 sieht Röttgers’ Etatplanung nur noch ein Loch von 8,3 Millionen vor – mit der nicht unberechtigten Hoffnung, dass in der Endabrechnung sogar ein kleines Plus herausspringt. Spätestens 2020 jedenfalls sollen auch in der Planung schwarze Zahlen geschrieben werden.

Röttgers benannte die Risiken eines jeden Kämmerers für eine Stadt in der Größenordnung von Kiel: die extrem schwankenden Gewerbesteuer-Einnahmen, den Sanierungsstau bei der Infrastruktur – der für Kiel auf eine halbe Milliarde Euro taxiert wird –, einen unkalkulierbaren Zinssatz, der schon mal schnell zu Millionenausgaben führen könnte.

Deshalb ist Röttgers trotz aller Lichtblicke am finanziellen Horizont auch klar: „Ohne weitere Hilfe von Bund und Land werden wir den Haushalt nicht dauerhaft sanieren können.“ Und natürlich vergeht in diesen erfolgreichen Fußballtagen keine Rede ohne Verweis auf Holstein Kiel: „Es reicht nicht aus, nach 17 Spieltagen Herbstmeister zu sein und darauf zu hoffen, dass die Tabellenführung bis zum Saisonende hält.“