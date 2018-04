Kiel Ravensberg : Wohnungsbrand: Feuerwehr rettet leblose Seniorin

von dpa

06. April 2018, 07:27 Uhr

Kiel | Zu einem Wohnungsbrand kam es am Donnerstagabend gegen 23.09 Uhr in Kiel Ravensberg, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in die Hansastraße gerufen worden. Aus der Wohnung im dritten Stock schlugen bereits die Flammen, als die Rettungskräfte eintrafen. In der Wohnung fanden sie eine leblose Seniorin mit schweren Brandverletzungen, so die Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

24 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?