Atelierhaus in der Wik : „Wir sind vernetzt“

In dieser Hinsicht sind Mexiko und Deutschland gar nicht so verschieden. Über Chancen und Risiken des Internets (insbesondere für Frauen) klärt eine zweisprachige Ausstellung im Atelierhaus in der Wik auf.

von Udo Carstens

25. Februar 2019, 18:27 Uhr

Erst Mexiko-City, anschließend Berlin, jetzt Kiel: Die Ausstellung „Wir sind vernetzt – Estamos conectadas“ bringt Feminismus und das weltweite digitale Netz zusammen. Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) in Kiel will mit der künstlerischen Schau die Debatte über Chancen und Risiken des Internets vor allem für Frauen fortführen. „Sei Dir bewusst, welche Abdrücke Du im Netz hinterlässt!“, mahnen Doris Lorenz und Kathrin Schiller von der HBS sowie die Ausstellungsmacherin Mirjana Mitrovic. Und dieser Appell gelte gleichermaßen für das ökonomisch hochentwickelte Deutschland wie für Mexiko, wo Handy und Internet oft die wichtigsten Informationsquellen sind. Die zweisprachige Ausstellung bindet Netzaktivistinnen, Video-Filmerinnen und Programmierinnen beiderseits des Atlantiks ein und thematisiert Fragen wie die Sicherheit im Internet, das Selbstbewusstsein der Frau und männliche Hasskommentare. „Wir sind vernetzt – Estamos conectadas“ läuft bis zum 17. März im Atelierhaus im Anscharpark in der Wik und steht damit auch am weltweiten Frauentag (8. März) den Gästen offen. Auf Wunsch sind Führungen für Schulklassen oder andere Gruppen möglich (Kontakt: Tel. 0431 / 90 66 133).