Bei Kiel : Weltkriegsbombe in Schwentinental wird entschärft

Menschen in einem Radius von 500 Metern müssen ihre Häuser verlassen. Die B76 ist nicht betroffen.

von dpa

09. August 2018, 06:54 Uhr

Schwentinental | In Schwentinental bei Kiel wollen Munitionsexperten am Donnerstagnachmittag eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Die 250-Kilo-Bombe war bei Luftbildauswertungen auf einem Acker in der Stadt im Kreis Plön ausgemacht worden.

Vor der Entschärfung müssen die Menschen in einem Radius von etwa 500 Metern um den Fundort ihre Wohnungen und Betriebe verlassen. Die Landesstraße 52 wird ab 14 Uhr zwischen der Auffahrt zur B76 bis zur Klingenbergstraße gesperrt. Die viel befahrene B76 selbst ist von den Sperrungen nicht betroffen.

Die Entschärfung soll etwa eine Stunde dauern.