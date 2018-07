Kiel : Weltkriegs-Fliegerbombe beim Holstein-Stadion gefunden

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Kiel gefunden worden. Er wird Donnerstagabend entschärft.

von dpa

18. Juli 2018, 17:00 Uhr

Kiel | Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nähe des Kieler Holstein-Stadions gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 250-Kilo-Blindgänger am Donnerstagabend entschärft und geborgen werden. Dafür werden mehrere Straßen gesperrt. Laut Polizei müssen etwa 500 Menschen das Gebiet verlassen.

Bis spätestens 17.30 Uhr müssen Wohnungen, Arbeitsplätze oder Geschäftsräume in dem in der Karte markierten Bereich verlassen werden. „Bitte richten Sie sich auf eine mehrstündige Abwesenheit ein und nehmen Sie entsprechend Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung und andere notwendige Dinge mit“, teilt die Stadt Kiel mit.

Die Entschärfung der amerikanischen Fünfzentnerbombe soll ab 19 Uhr erfolgen. Die Maßnahme kann bis zu zwei Stunden, unter Umständen noch länger dauern. Am Evakuierungstag steht ab 17 Uhr die Sporthalle der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule am Elendsredder zur Verfügung.

Personen, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind oder Fragen zur Evakuierung haben, bittet die Stadt um die Nutzung des Bürgertelefons der Berufsfeuerwehr Kiel unter der Telefonnummer 0431-5905-221 in der Zeit von 11 Uhr bis zum Evakuierungsende. Es wird auch gebeten, Nachbarn über die Evakuierung zu informieren.

Folgende Straßen sind von der Evakuierung betroffen: