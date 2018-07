Kiel : Weltkriegs-Fliegerbombe beim Holstein-Stadion entschärft

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Kiel unschädlich gemacht worden.

von dpa

19. Juli 2018, 18:56 Uhr

Kiel | Sprengstoffexperten haben am Donnerstagabend in Kiel eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Der 250-Kilo-Blindgänger war in der Nähe des Holstein-Stadions gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, war die Entschärfung gegen 18.45 Uhr erledigt. Laut Polizei mussten in dem Sperrgebiet etwa 500 Menschen ihre Wohnungen und Büros verlassen.

Folgende Straßen waren von der Evakuierung betroffen: