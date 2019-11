Von Metallherzen und Seekarten

Die Stiftung Drachensee veranstaltet am 30. November den traditionellen Weihnachtsbasar / Geld kommt den Werkstätten zugute

19. November 2019, 15:33 Uhr

Kiel | Noch ist es grau und verregnet, doch bei der Stiftung Drachensee wird schon fleißig an der Weihnachtsstimmung gearbeitet.

Am Sonnabend, 30. November, findet von 11 bis 18 Uhr der traditionelle Weihnachtsbasar in der Hamburger Chaussee 219-221 statt. „Das machen wir bestimmt schon seit 30 Jahren“, sagt Till Affeldt, Organisator des Basars. Dabei werden an diesem Nachmittag bis zu 3000 Gäste erwartet. „Wir bieten ein niedrigschwelliges Angebot“, sagt Frank Bentert, Sprecher der Stiftung. Dazu gehört, dass für Würstchen und Punsch extra familienfreundliche Preise veranschlagt werden. Zwei Euro kostet die Wurst und auch der Punsch.

Doch der Fokus liegt auf dem Handwerkermarkt.Und dafür wird schon jetzt in der Metallwerkstatt an der Bunsenstraße 32 gearbeitet. „Besonders gut werden jedes Jahr die Metallherzen“, so Benno Persson, Fachleitung Metall der Stiftung Drachensee. Diese werden in Handarbeit hergestellt und haben eine hohe handwerkliche Qualität. Sie können dann je nach Jahreszeit geschmückt und in den Garten gestellt werden.

Die Metallsachen werden im Innenhof ausgestellt werden. „Das macht immer viel Spaß und die Leute sind so nett“, sagt Christian Nötzel, der in der Metallwerkstatt arbeitet. Er sagt, dass jedes Jahr zwei Leute abgestellt sind, die die Waren aus dem Lager holen und den Kunden bringen. Neben den Metallsachen wird es auch upgecycelte Seekarten geben, die dann zu Bucheinbänden und ähnlichem gemacht werden. Hinzu kommt um 12 und 15 Uhr ein Puppentheater für die Kinder. Auch für Live-Musik von „Liederlukas“ ist gesorgt. Außerdem wird der Weihnachtsmann für Fotos mit Kindern vor Ort sein.

„Ganz neu ist außerdem die Mitmach-Schmiede, an der die Besucher ihr Geschick testen können“, so Frank Bentert. Die Einnahmen aus dem Basar gehen dann zurück in die Werkstätten. Für die Stiftung ist der Basar die größte Aktion des Jahres.