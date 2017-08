Nachlass im Stadtarchiv : Vom Fischerjungen zum Architekten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es war ein höchst ungewöhnlicher Aufstieg: Johann Theede, geboren und aufgewachsen im einstigen Fischerdorf Ellerbek an der Kieler Förde, wurde zu einem der wichtigsten Planer und Architekten in den aufstrebenden Kieler Jahren nach 1900. Seinen lange Zeit privat gehüteten Nachlass übergaben jetzt die Nachfahren Irma und Henning von Kürten dem Kieler Stadtarchiv. Zugleich nutzt die Kunsthistorikerin Eva-Maria Karpf die eindrucksvolle Biografie von Theede zu ihrer Doktorarbeit – ihr Buchform soll im Frühjahr erscheinen.

Experten wie Eva-Maria Karpf oder Johannes Rosenplänter, der Leiter des Stadtarchivs, wissen es längst: Theede (1876 bis 1934) hat als bedeutender Vertreter der sogenannten „Heimatschutzarchitektur“ das Kieler Stadtbild nachhaltig geprägt. Zu den von ihm entworfenen Bauten gehören unter anderem das Geschäftshaus Thöl am Asmus-Bremer-Platz (1908), das Gymnasium Wellingdorf (1911), die ehemalige Sparkasse in Wellingdorf (1927) – jener Bau, um den einst die Straßenbahn an ihrer Endhaltestelle einen Kreis schlug – und die ehemalige Landwirtschaftskammer am Holstenplatz (1927). Auch die Vicelinkirche am Schützenpark (1916, zerstört im Zweiten Weltkrieg) und der Kleinbahnhof Kiel-Süd, errichtet 1911 und abgebrochen 1973, gehörten zu seinen Projekten.

Als Ehre hatte es Theede empfunden, dass er selbst ein Dutzend Häuser für die umgesiedelten Menschen seines Heimatdorfes entwerfen durfte. Knapp nach der Jahrhundertwende wurde der Platz an der Förde nämlich für die riesigen Kriegswerften benötigt, Ellerbek wurde kurzerhand ins Landesinnere verlegt. Johann Theede war ein klassischer Gelehrter – wovon auch seine Italienreisen zeugen – und ein aufgeklärter toleranter Bürger. So ließ er es sich nicht nehmen, auch die Große Synagoge am Schrevenpark für die Jüdische Gemeinde zu entwerfen. Der Bau ging 1938 während des Novemberpogroms der Nazis in Flammen auf und wurde 1939 abgerissen. Doch das hat Theede schon nicht mehr erlebt.

Mit den neuen Machthabern kam er offenbar nicht gut klar. Zwar gab es 1933 noch einen Auftrag für ihn, doch die braunen Herrscher stellten den Architekten der Synagoge ziemlich schnell ins private und berufliche Abseits. 1934 nahm sich Johann Theede das Leben. Henning von Kürten (87), Enkel der Schwester der Theede-Witwe, kennt die Hintergründe, doch er hält sie geheim: „Das Wissen nehmen wir mit ins Grab.“

Aus dem Nachlass, den die Kürtens jahrzehntelang aufbewahrten, konnte Eva-Maria Karpf schöpfen. Mit der offiziellen Schenkung stehen die Unterlagen ab sofort auch „normalen“ Besuchern des Stadtarchivs zur Verfügung. Der Nachlass enthält Theedes Schulzeugnisse, seinen Gesellenbrief als Zimmermann und sein Abschlusszeugnis der Baugewerkschule Eckernförde sowie ein Zeugnis der Technischen Hochschule Stuttgart, Reisefotos, Zeichenbücher, Ansichtskarten und Briefe. Sie gestatten einen tiefen Einblick in Studienzeit und Arbeitsleben. Und in sein großes Hobby: das Segeln. Johann Theede blieb eben sein Leben lang ein Ellerbeker Fischerjunge.



von Udo Carstens

erstellt am 28.Aug.2017 | 18:30 Uhr