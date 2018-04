Kiel : Vier Wochen alter Säugling tot in Wohnung gefunden

Tatverdächtig ist der 19 Jahre alte Vater des Kindes. Er wurde festgenommen.

von Maximilian Matthies

27. April 2018, 10:20 Uhr

Kiel | In einer Kieler Wohnung in der Rendsburger Landstraße ist in der Nacht zu Freitag ein vier Wochen alter Säugling zu Tode gekommen. Tatverdächtig ist der 19 Jahre alte Vater des Mädchens, teilte die Polizei mit. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kieler Mordkommission geht davon aus, dass es gegen 3.45 Uhr zu der Tat durch den alkoholisierten Tatverdächtigen kam. Zunächst wurden die Beamten gerufen, weil der 19-Jährige in der Wohnung randalierte. Bei ihrem Eintreffen fanden die Polizisten das vier Wochen alte Kind so schwer verletzt vor, dass eine sofortige Reanimation erfolglos blieb. Ein Obduktion soll nun Klarheit über die Todesursache des Säuglings bringen.

Der Vater des Kindes wurde in dem Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen. Er war deutlich alkoholisiert und stand offenbar auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Mutter und weitere Angehörige des Säuglings werden durch ein Kriseninterventionsteam (KIT) betreut. Die eingesetzten Polizisten und die Kräfte des Rettungsdienstes der Kieler Berufsfeuerwehr werden ebenfalls betreut.

