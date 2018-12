Empfangt bei Angela Merkel : Vier Kieler Sternsinger auf dem Weg ins Kanzleramt

Sie hatten sich beim Dreikönigssingen beteiligt und dann noch das Losglück auf ihrer Seite: Dorothea (15), Anne (16), Wieland (15) und Ole (15) aus der Gemeinde St. Heinrich in der Kieler Pfarrei Franz von Assisi vertreten am 7. Januar das Erzbistum Hamburg beim bundesweiten Sternsinger-Empfang von Angela Merkel in Berlin.

von Udo Carstens

20. Dezember 2018, 18:20 Uhr

Alljährlich bringen die Sternsinger ihren Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Kanzleramt. Hierzulande gehen 300 000 Mädchen und Jungen von Tür zu Tür, weltweit gilt das Sternsingen als größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.