Kiel-Kronsburg : Versuchter Totschlag mutmaßlich wegen Streit um Islam

Der Tatverdächtige hatte ein Cuttermesser gezogen. Er konnte überwältigt werden.

von dpa

21. September 2018, 13:43 Uhr

Kiel | Mutmaßlich wegen eines Streits um den Islam ist ein 20-jähriger Auszubildender in Kiel-Kronsburg mit einem Cuttermesser auf einen anderen Auszubildenden losgegangen. Der mutmaßliche Täter, ein Muslim, habe am Donnerstag im Betrieb in Richtung des 21 Jahre alten Kollegen gestochen, ihn aber verfehlt, teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel am Freitag mit.

Verletzt wurde niemand. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet worden. Der 20-Jährige sollte noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen konnten den 20-Jährigen den Angaben zufolge überwältigen. Der Mann mit dem Cuttermesser hatte sich nach dem Geschehen von der Polizei widerstandslos festnehmen lassen. Das Messer wurde sichergestellt. „Der bereits seit längerem schwelende Streit zwischen den Beteiligten soll offenbar in unterschiedlichen religiösen Auffassungen liegen“, hieß es in der Pressemitteilung. Ob dies tatsächlich zutreffe, sei Bestandteil der Ermittlungen. Der 21-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft nicht Muslim.

