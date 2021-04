In Kieler Flüchtlingsunterkunft : Versuchter Tötungsdelikt: Mann geht mit einem Messer auf seinen Mitbewohner los

Laut Kieler Kripo handelt es sich bei dem Vorfall um ein versuchtes Tötungsdelikt. Möglicherweise ist der Angreifer psychisch krank.

Kiel | In den frühen Morgenstunden des 13. April (Dienstag) soll es in der Gemeinschaftsunterkunft im Schusterkrug in Kiel zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 45-jährigen Mannes gekommen sein, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel. Die eingesetzten Beamten nahmen einen 25-jähri...

