Zeugen gesucht : Vermisste 71-Jährige aus Kiel-Hassee wohlbehalten zurück

Die Seniorin war seit Samstagabend vermisst worden.

Kiel | Die seit Samstagabend vermisste 71-Jährige aus Kiel-Hassee ist am Sonntagnachmittag in der Eckernförder Straße angetroffen worden. Sie befindet sich wieder in der Obhut ihrer Angehörigen. Eine Straftat steht nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden.