Kiel : Vater versucht Feuer zu löschen und verletzt sich schwer

Ein Kieler wollte seine Frau und seine Tochter beschützen. Doch nur die Feuerwehr konnte helfen.

von dpa

04. April 2018, 11:08 Uhr

Kiel | Eine dreiköpfige Familie ist bei einem Brand in Kiel verletzt worden. Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend zu der Wohnung der Familie aus, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

Der Vater hatte zunächst versucht das Feuer selbst zu löschen, dabei wurde er schwer verletzt. Mutter und Tochter erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Alter der Familienmitglieder als auch der mutmaßlichen Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

