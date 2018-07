Deutsch-dänischer Grenzhandel : Urteil in Kiel: Fast vier Jahre Haft für Biersteuer-Betrug

Ein 41-jähriger Getränkehändler hatte den deutschen und dänischen Fiskus um mehr als vier Millionen Euro gebracht.

von dpa

31. Juli 2018, 12:33 Uhr

Kiel | Wegen Hinterziehung von mehr als vier Millionen Euro Bier- und Getränkesteuern in Deutschland und Dänemark ist ein 41-jähriger Getränkehändler zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Wirtschaftsstrafkammer des Kieler Landgerichts sprach den Angeklagten am Dienstag in 232 Fällen schuldig.

Dafür muss der Mann, dem das Gericht eine hohe kriminelle Energie bescheinigte, drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, sagte der Vorsitzende. Der Staatsanwalt hatte im Rahmen einer Verständigung einen Monat mehr, die Verteidiger einen Monat weniger gefordert.

Geständnis wirkt sich mildernd aus

Strafmildernd wirkte sich das umfassende Geständnis des Mannes aus, sagte der Vorsitzende. Zudem ist der Umsatzsteuerschaden für den deutschen Fiskus in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro inzwischen reguliert. Der Betrag wurde bei der deutschen Firma in Harrislee eingezogen, bei der der Angeklagte seine Ware orderte und europaweit über ein Netz von Scheinfirmen vertrieb, um Transportwege und Empfänger zu verschleiern. Den dänischen Steuerbehörden entgingen auf diese Weise etwa 1,5 Millionen Euro Biersteuer.

Nach dem Urteil kam der Angeklagte gegen Einziehung des Reisepasses und hohe Meldeauflagen bis zum Strafantritt frei. Er saß seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft.

Weiterer Betrugsfall wurde in Hamburg verhandelt

Am Vortag waren in Hamburg drei Männer verurteilt worden, die den französischen Staat um mehr als sechs Millionen Euro Biersteuer betrogen hatten. Eine Strafkammer des Hamburger Landgerichts verhängte wegen schwerer Steuerhinterziehung eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten für den 35 Jahre alten Hauptangeklagten. Zwei seiner Helfer, beide 37 Jahre alt, müssen für drei Jahre hinter Gitter.