Grenzhandel : Urteil im Prozess um hinterzogene Biersteuer wird gesprochen

Den drei Angeklagten drohen hohe Haftstrafen.

von dpa

30. Juli 2018, 08:59 Uhr

Hamburg | Nach mehr als einem halben Jahr Verhandlungsdauer wird am Montag (9 Uhr) das Urteil in einem Prozess um die Hinterziehung von knapp sieben Millionen Euro Biersteuer in Frankreich gesprochen. Der Hauptbeschuldigte soll als Geschäftsführer einer Hamburger Firma 19 Millionen Liter Bier in Frankreich für den Export nach Deutschland deklariert, aber nur einen Bruchteil davon auch geliefert haben. Der größte Teil soll auf dem Schwarzmarkt in Frankreich und Großbritannien verkauft worden sein. Damit habe er das Bier dem Zugriff der Steuerbehörde entzogen.

Zwei weitere Angeklagte waren seine Disponenten. Gegen mehrere weitere Verdächtige im Ausland laufen getrennte Verfahren. Nach europäischem Recht können Verstöße gegen die Abgabenordnung für Verbrauchssteuern EU-weit verfolgt werden. Den drei Männern drohen hohe Haftstrafen.

Einer der Angeklagten, 41 Jahre alter Getränkehändler, hatte vor dem Kieler Landgericht gestanden, in Deutschland und Dänemark Steuern in Höhe von mehr als vier Millionen Euro hinterzogen zu haben. Er habe die Ware bei einer deutschen Firma in Harrislee geordert und über Scheinfirmen im europäischen Ausland weiterverkauft, erklärte der Angeklagte in der Verhandlung über seine Verteidigung. Dabei habe er „deutsche und dänische Steuern unterlaufen“.

Laut Anklage schädigte der Mann den deutschen Fiskus um rund 2,7 Millionen Euro Getränke-Umsatzsteuer und die dänischen Steuerbehörden um weitere 1,5 Millionen Euro Biersteuer. Das Geständnis folgte im Rahmen einer Verständigung aller Prozessbeteiligten. Dabei wird dem Angeklagten nach Angaben des Vorsitzenden Richters für das Geständnis ein Strafmaß zwischen drei Jahren und acht Monaten bis maximal drei Jahren und elf Monaten zugesichert.