Kiel : Unruhige Nacht für die Feuerwehren: Brände in Gaarden und im „Bullenkloster “

Mehrere Feuer in einer Nacht: Erst brannte Unrat in einem Gaardener Keller, später rückte die Feuerwehr vor dem „Bullenkloster “ an.

von Peter Wüst, Daniel Friederichs

13. März 2018, 07:17 Uhr

Kiel | In der Nacht zu Dienstag hat es im Kieler Stadtgebiet in mehreren Mehrfamilienhäusern gebrannt. Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kiel sind im Einsatz. Bei den Bränden gab es mehrere Verletzte, die durch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes derzeit versorgt und betreut werden.

Gegen 0.35 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Bewohner eines Wohngebäudes im Gustav-Schatz-Hof im Stadtteil Gaarden berichteten über starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Einige machten sich an den Fenstern bemerkbar.

Etwa 90 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Mehrere erlitten Rauchvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mindestens zwei Bewohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungsdienst untersuchte außerdem 59 Bewohner – sie konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Foto: Daniel Friederichs

Die Feuerwehr bekämpfte unterdessen das Feuer im Keller. Dort hatte aus unbekannter Ursache Unrat gebrannt. Durch den Kellerbrand war der Rauch in zwei Mehrfamilienhäuser gedrungen. Es waren 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.

Wenige Häuser weiter hatte es drei Stunden zuvor in einem anderen Keller ebenfalls gebrannt, nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Ebenfalls im Kieler Stadtteil Gaarden – aber etwas weiter entfernt – geriet außerdem eine Wohnung in Brand. Verletzte habe es dabei nicht gegeben, hieß es in einem ersten Fazit der Feuerwehr. Die Brände wurden in allen drei Fällen gelöscht. Ob es einen Zusammenhang gab und was die Ursachen waren, war zunächst unklar.

Am frühen Dienstagmorgen dann gleich der nächste Einsatz: Es brannte im sogenannten Bullenkloster an der Hamburger Chaussee. Weitere Details zu dem Brand sind noch nicht bekannt.

