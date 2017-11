Zeugen gesucht : Unbekannte werfen Stein von Autobahn bei Kiel

von dpa

erstellt am 22.Nov.2017 | 14:59 Uhr

Kiel | Am Dienstag, 21. November, war ein 50-jähriger Fahrer auf der A 215 Richtung Kiel unterwegs, als in Höhe Blumenthal seine Windschutzscheibe stark beschädigt wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Beamten des Polizeiautobahnreviers stellten bei ihren Ermittlungen fest, dass ein vermutlich faustgroßer Stein die Scheibe nahezu durchschlagen hatte. Einige Splitter ließen sich im Inneren des Autos finden. Der Fahrer sowie seine beiden Kinder wurden nicht verletzt.

Aufgrund der Spurenlage und der anzunehmenden Größe des Steines könne das Hochschleudern durch andere Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden, so ein Polizeisprecher. Der 50-Jährige selbst hat auf der Brücke keine Personen wahrgenommen.

Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der Brücke über die A 215 im Verlauf des Blumenthaler Weges machen können. Hinweise nimmt die Polizei Münster unter 04321/9450 entgegen.

