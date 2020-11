Kiel-Mettenhof : Unbekannte bewerfen Linienbus mit Steinen – Polizei sucht Zeugen

Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 17.55 Uhr auf dem Skandinaviendamm.

30. November 2020, 13:48 Uhr

Kiel | Am späten Sonntagnachmittag haben Unbekannte in Mettenhof einen Bus der Linie 100 mit Steinen beworfen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Busfahrer bemerkt mehrere Einschläge an den Scheiben



Der 51-jährige Fahrer des Busses sagte aus, dass er gegen 17.55 Uhr auf dem Skandinaviendamm unterwegs war, als in Höhe des Kurt-Schumacher-Platzes, kurz nach dem Unterfahren der Fußgängerbrücke, ein Stein gegen die Frontscheibe geflogen sei. Unmittelbar danach seien weitere Steine gegen die Seitenscheiben des Busses geworfen worden. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt, aber keine Personen wahrnehmen können.



Sowohl der Fahrer als auch die Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden an der Front- und den Seitenscheiben des Busses wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus. Die Polizei Mettenhof bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0431 / 160 1372 melden.