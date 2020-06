Kiel-Gaarden : Überfall auf 17-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Der Jugendliche wurde von einem unbekannten Mann überfallen, der ihm eine Kopfnuss gab und ihm das Portemonnaie klaute.

11. Juni 2020, 11:05 Uhr

Kiel | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 17-Jähriger in Kiel-Gaarden angegriffen. Als der Jugendliche gegen 23 Uhr die Kieler Straße in Richtung Schulstraße entlangging, trat ihm in Höhe der Hausnummer 22 unvermittelt eine ihm unbekannte Person gegenüber, die ihm eine Kopfnuss gab und ihn schubste. Der 17-Jährige fiel zu Boden und verlor sein Portemonnaie, das der Täter nahm und anschließend in Richtung Werftstraße flüchtete.

Zeugen gesucht

Da die von der Polizei umgehend eingeleitete Fahndung erfolglos blieb, bittet sie nun um Zeugenhinweise. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 1,80 Meter groß

kurze schwarze Haare

schlank

Vollbart

bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose

Hinweise können der Polizei unter der Rufnummer 0431/160 3333 gemeldet werden.

