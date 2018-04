Quartiere für RBZ-Schüler : Über dem „Campus Corner“ weht jetzt der Richtkranz

„Dieser Bau bringt das Wohnen wieder stärker in die Stadt“ – Baudezernentin Doris Grondke lobte beim Richtfest für den „Campus Corner“ an der Hummelwiese die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Vor allem RBZ-Schüler werden hier Quartier finden.

von Udo Carstens

18. April 2018, 18:27 Uhr

95 Appartements – die meisten um die 20 Quadratmeter groß, einige bieten bis zu 40 Quadratmeter – für Schüler, Studenten und Azubis sowie drei Gewerbe-Einheiten entstehen an der Ecke zum Sophienblatt. Im Innenhof werden 50 Rad- sowie sechs Auto-Stellplätze geschaffen. Der Neubau kostet rund zehn Millionen Euro. Die Miete für die Appartements liegt nach Auskunft der Eigentümer Claudia und Jan Edsen aus Neumünster bei unter 400 Euro – warm und inklusive aller Nebenkosten bis hin zum Internetanschluss.

60 Wohnungen sind bereits für 20 Jahre an die Stadt vermietet. Sie will hier Schüler und Azubis der drei Regionalen Bildungszentren (RBZ) unterbringen. Wie Marc Weinstock als Geschäftsführender Gesellschafter der Big Bau sagte, ist man voll im Zeitplan. Bereits zum Ende des Jahres sollen die ersten Mieter einziehen. Angesichts der aktuellen Debatte um die sogenannte „Klotz-Architektur“ brach er eine Lanze für die Architekten: „Die meisten Planer gehen sehr verantwortungsvoll mit der Gestaltung des öffentlichen Raums um.“ Auch das fünfgeschossige Gebäude an der Hummelwiese wird sich laut Weinstock mit seiner Gestaltung gut in die umliegende Bebauung einfügen. Doris Grondke griff diese Worte auf und forderte von allen Beteiligten, neue Wege zu suchen – genau so wie an der Hummelwiese.