Kieler Förde : Touristen zeigen sich freigiebig

Der Fremdenverkehr in der Landeshauptstadt hat wieder stark zugelegt. 805 000 Übernachtungen belegen den Wunsch nach mehr Hotelbetten. Rechnet man Heikendorf/Mönkeberg am Ostufer hinzu, lag der Umsatz erstmals bei einer Milliarde Euro.

von Udo Carstens

25. Februar 2019, 18:32 Uhr





Was benötigt eine Stadt wie Kiel, wenn sie Jahr für Jahr mehr Gäste empfängt? Und wenn diese Gäste mehr Übernachtungen buchen? Klare Antwort: Die Hotelkapazitäten müssen wachsen. Was zurzeit in Kiel tatsächlich an mehreren Orten passiert. Anlässlich der neuen Tourismus-Zahlen für 2018 macht sich Kiel-Marketing jedenfalls keine Sorgen um ein künftiges Überangebot.

Zur Erinnerung: Hinter dem Bahnhof entsteht gegenwärtig ein B&B-Hotel. Das „Atlantic“ beginnt am Zob ebenfalls einen Neubau. An der Ostseehalle richten die Bagger den Bauplatz für den Hotelturm am Exer her. Und in Gaarden will die Gesellschaft Kap Horn noch in diesem Jahr den Grundstein für ihren „steilen Zahn“ legen (wie berichteten).

Kiel-Marketing hat errechnet, dass die Zahl der Hotelbetten von 4500 (im Jahre 2017) demnächst um gut die Hälfte auf 6900 steigen dürfte. Marketing-Chef Uwe Wanger reagiert darauf mit einem Appell an die Hoteliers, eine gemeinsame Werbestrategie auf die Beine zu stellen. Eine Studie zur Tourismus-Entwicklung bis 2030 soll dabei helfen.

Von den Zahlen her profitiert die Landeshauptstadt stark vom Trend nach Städtereisen. Die Übernachtungen in Kiel lagen im vergangenen Jahr bei rund 805 000, das ist ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (727 000). Die Zahl der Gäste-Ankünfte kletterte um 8 Prozent auf fast 386 000.

Dass die Besucher in den Geschäften und Restaurants rings um die Förde gerne ihre Portemonnaies öffnen, steht für Wanger außer Frage. Er beruft sich auf eine Untersuchung des anerkannten Institutes für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT). Und danach ist an der Förde – Stadt Kiel plus Heikendorf / Mönkeberg – 2017 ebenfalls ein Rekordumsatz erzeugt worden: über eine Milliarde Euro.