Landgericht Kiel : Totschlag nach Trinkgelage in Neumünster: Viereinhalb Jahre Haft für 43-Jährigen

Die Kammer ging von einem minderschweren Fall aus, da der Angeklagte und das Opfer stark alkoholisiert waren.

von dpa

19. März 2018, 13:45 Uhr

Kiel | Für den Tod eines Bekannten nach einem Trinkgelage in Neumünster muss ein Angeklagter aus Polen viereinhalb Jahre in Haft. Das Kieler Landgericht hielt es am Montag für erwiesen, dass der 43-Jährige sich des Totschlags schuldig gemacht habe, als er sein Opfer Anfang September 2017 in einer Gemeinschaftswohnung für polnische Arbeiter in Neumünster würgte. Die Kammer ging dabei von einem minder schweren Fall aus.

Demnach war der geständige und nicht vorbestrafte Angeklagte – ebenso wie das Opfer – stark alkoholisiert, nach einer Nachtschicht völlig übermüdet und vom Opfer gereizt worden.

Die Staatsanwältin hatte sechs Jahre Haft gefordert, der Verteidiger wollte eine Strafe deutlich unter fünf Jahren. Er nahm das Urteil an und will auf Rechtsmittel verzichten.