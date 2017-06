AfD-Bundesvorsitzende : Tortenwurf gegen Beatrix von Storch - Kielerin vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Eine 22-Jährige Kielerin muss sich ab Montag wegen eines Tortenwurfs gegen die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch vor dem Amtsgericht in Kiel verantworten. Die Angeklagte hatte von Storch bei einem Vortrag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt im November mit einer Torte beworfen. Gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft über 20 Tagessätze zu jeweils 40 Euro hatte die 22-Jährige Einspruch eingelegt. Die stellvertretende AfD-Chefin wird nicht an dem Prozess teilnehmen.

Mit Tortenwürfen, es ist auch von „Tortungen“ die Rede, wolle Kritiker Politiker für - in ihren Augen - falsche Aussagen oder Entscheidungen bestrafen. In von Storchs Fall waren das Äußerungen zur Flüchtlingspolitik.

Aktivisten riefen im Internet zur Teilnahme an dem Prozess auf. Die Angeklagte freue sich über solidarische Prozess-Begleitung, hieß es im Online-Aufruf der Gruppe „Rote Hilfe e.V“. Die Nichtteilnahme von Storchs an dem Prozess kritisierte die Gruppe.

Zuvor war von Storch bereits im Februar in Kassel von zwei als Clowns verkleideten Aktivisten mit einer Torte beworfen worden. Die Aktivisten begründeten den Tortenwurf mit Aussagen der 46-Jährigen.

Von Storch hatte auf Facebook die Frage bejaht, ob sie den illegalen Grenzübertritt von „Frauen mit Kindern“ notfalls mit Waffengewalt verhindern wolle.

Als Tortenwurf-Opfer befindet sich die 46-Jährige in prominenter Gesellschaft: Vor ihr traf es unter anderen die Bundesvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, den scheidenden Kieler Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD), Ex-Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP), den ehemaligen Innenminister Baden-Württembergs, Reinhold Gall (SPD) sowie den CSU-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg.

Den Tortenwurf von Kassel hatte von Storch in einem Facebook-Eintrag als „fürchterlich armselig“ bezeichnet und gefordert: „Das nächste mal aber lieber Erdbeerkuchen.“

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 07:28 Uhr