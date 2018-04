Prozess in Kiel : Tödliche Faustattacke in Henstedt-Ulzburg: Langjährige Haftstrafe gefordert

Ein 22-Jähriger ist für den Tod eines Syrers verantwortlich. Er steht in Kiel vor Gericht.

von dpa

23. April 2018, 16:37 Uhr

Kiel | Im Prozess um eine brutale Faustattacke in einer Discothek in Henstedt-Ulzburg hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre und vier Monate Gefängnis für einen 22-jährigen Mann beantragt. Der Albaner soll im Streit um eine junge Frau einen gleichaltrigen Syrer mit einem gezielten Faustschlag gegen den Kopf zu Boden gestreckt haben. Dann soll er noch einmal wuchtig gegen die Schläfe des reglos daliegenden jungen Mannes geschlagen haben. Das Opfer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Die Staatsanwältin ging am Montag vor dem Kieler Landgericht von Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchtem Totschlag aus. Sie warf dem Angeklagten vor, dass er den Kopf des reglos am Boden liegenden Mannes mit einer Hand fixierte, bevor er ein zweites Mal „in Tötungsabsicht“ wuchtig zuschlug. Allerdings habe bereits der Aufschlag des Mannes auf dem harten Fußboden zu den tödlichen Kopfverletzungen geführt.

Die Verteidigung forderte wegen Körperverletzung eine Strafe von nicht mehr als zwei Jahren, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der Angeklagte habe das Opfer nicht töten wollen. Der 22-Jährige hatte sich zu Prozessbeginn entschuldigt und die Schläge bedauert. Das Urteil soll am 2. Mai verkündet werden.