Attacke mit Cuttermesser in Kiel : Tatverdächtiger sitzt nach Streit um Islam in U-Haft

Der tatverdächtige 20-Jährige hatte ein Cuttermesser gezogen, seinen Gegenüber aber verfehlt.

von dpa

24. September 2018, 15:14 Uhr

Kiel | Nach einem Angriff mit einem Cuttermesser auf einen anderen Auszubildenden in Kiel-Kronsburg sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Ein Richter habe am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der bereits länger schwelenden Auseinandersetzung zwischen dem Somalier muslimischen Glaubens und seinem deutschen Opfer ging es nach Erkenntnissen der Ermittler um unterschiedliche religiöse Auffassungen.

Das mutmaßliche Täter soll am Donnerstag im Betrieb in Richtung des 21 Jahre alten Kollegen gestochen, ihn aber verfehlt haben. Zeugen konnten den 20-Jährigen den Angaben zufolge überwältigen. Der Mann mit dem Teppichmesser hatte sich nach dem Geschehen von der Polizei widerstandslos festnehmen lassen. Das Messer wurde sichergestellt.

Der 20-Jährige lebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit drei Jahren in Deutschland und genießt subsidiären Schutz. Seine Aufenthaltsgenehmigung ist bis 2020 befristet. Subsidiären Schutz bekommt, wem im Heimatland „ernsthafter Schaden“ durch Folter, Todesstrafe oder Krieg droht.

