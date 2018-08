Kiel-Schilksee : Suche nach Schwimmer geht weiter

Der Mann war am Donnerstag nach Zeugenaussagen untergegangen, konnte bisher aber nicht gefunden werden.

von Peter Wüst

10. August 2018, 16:27 Uhr

Kiel | Die Suche nach einem möglicherweise vermissten Schwimmer wurde am Freitag von Polizei, Seenotrettern, Wasserwacht, DLRG und Feuerwehr in Kiel-Schilksee fortgesetzt. Bereits am Donnerstagabend hatten die Einsatzkräfte dort nach dem vermissten Mann gesucht.

Er war nach Angaben von Zeugen um kurz nach 17 Uhr in Höhe der Steinbuhne untergegangen. Die Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden des Mannes geführt.

Die Kieler Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen und prüft, ob sich der Mann eventuell selbst und von anderen unbemerkt in Sicherheit gebracht und gar nicht mitbekommen hat, dass nach ihm gesucht wird.

Am Strand konnten am Donnerstagabend, nachdem dieser sich geleert hatte, keine zurückgelassenen persönlichen Gegenstände gefunden werden. Auch gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Vermisstenmeldung. Es ist also denkbar, dass der Mann aus eigener Kraft das Wasser verlassen hat.

Sollte sich jemand angesprochen fühlen, wird diese Person gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431/1603333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen, die nach 17 Uhr eine eventuell entkräftete Person aus dem Wasser haben kommen sehen, werden ebenfalls gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

