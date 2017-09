Auszeichnung : Studienkompass liefert Orientierung

vergrößern 1 von 2 Foto: Carstens 1 von 2

von Udo Carstens

erstellt am 21.Sep.2017 | 20:06 Uhr

Das Projekt Studenkompass wurde auf Bundesebene vor zehn Jahren maßgeblich von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der Deutschen Bank ins Leben gerufen, in Kiel ist die Hannelore-Murmann-Förderstiftung eingebunden.

Das Besondere am Studienkompass: Die Förderung erstreckt sich über drei Jahre, die beiden Jahre bis zum Abitur und das erste Studienjahr. In den Genuss kommt ausdrücklich nur Nachwuchs aus nicht-akademischen Haushalten. Die Jugendlichen erhalten über ihre Betreuer im Studienkompass eine Unterstützung bei der Berufs- und Studienorientierung. Finanzielle Zuwendungen in Form regelmäßiger Zahlungen gibt es nicht. Wie wichtig gute Ratschläge sein können, erzählte ein junger Mann mit türkischen Wurzeln, der schon 2015 zum Studienkompass kam: „Zu Hause haben sie mir alle gesagt, ich soll Taxifahrer werden.“ Heute strebt er eine Ausbildung für Entwicklungspolitik an: „Ich will beitragen, die Welt ein Stückchen besser zu machen.“

Ulrich Hinz von der Stiftung Studienkompass gab den Neuen einen praktischen Wegweiser an die Hand: „Überlege, was Du kannst, was Du willst und was es gibt!“ Das hatte sich auch Lea Katharina Havemeister zu Herzen genommen, ebenfalls Stipendiatin von 2015. Sie zieht in den nächsten Tagen ins englische Birmingham, um Philosophie, Ökonomie und Politik zu studieren. „Ich denke, ich kann’s“, sagt sie selbstbewusst.