Stadion-Ausbau : Streit mit den Nachbarn meiden

Der Fußballverein Holstein Kiel geht beim Projekt Stadionerweiterung auf die Anwohner zu. Die Bagger rollen voraussichtlich Ende Mai an, nach einem Jahr sollen dann gut 15 000 Menschen den Profikickern in der Zweiten Liga (oder gar in der Bundesliga) zuschauen.

von Udo Carstens

25. April 2018, 18:59 Uhr

Die alte Osttribüne im Holstein-Stadion wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Bevor jedoch die schweren Baufahrzeuge am Westring 501 anrollen, setzte Holstein Kiel auf den Dialog. Wolfgang Schwenke, der kaufmännische Geschäftsführer der KSV, nahm sich für die Anwohner der Stadtteile Wik und Projensdorf viel Zeit. „Wir wollen euch mitnehmen, denn ihr seid unsere Nachbarn, und mit Nachbarn hat man nicht gerne Streit“, sagte Schwenke vor 30 Anwohnern.

120 Minuten lang – das entspricht einem Fußballspiel plus Verlängerung – stand er den Bürgern zusammen mit dem Architekten Arne Ohlf und der Wiker Ortsbeiratsvorsitzenden Ulrike Pollakowski auf einer Info-Veranstaltung Rede und Antwort. „Wir wollen eine Verbesserung der Ist-Situation, organisatorisch, baulich, lärmtechnisch und später auch lichttechnisch“, erläuterte Ohlf. Der Projektleiter Osttribüne aus dem Büro „AX 5 Architekten“ wies auf die Vorzüge des Neubaus mit genau 2782 Steh- und 1702 Sitzplätzen hin. Für Menschen mit Handicap stehen 30 Plätze zur Verfügung.

So soll der neue Baukörper eine schallhemmende Wirkung haben. Trommeln bei den Fans werden künftig jedoch nicht verboten. Der Überstand des Daches misst eine Höhe von 27 Metern, bisher lag die Dachhöhe des Stadions liegt bei 11,60 Metern.

Mit dem Mobilitätskonzept soll sich der Transport der Fans vor und nach den Spielen deutlich verbessern. Per Shuttleservice können sich die Anhänger der Gäste-Mannschaften und der KSV Holstein von den Bussen der KVG direkt bis vors Stadion bringen lassen. „Wir zahlen im Vorfeld für jedes Ticket", sagte Schwenke. „Unser Angebot an die Fans heißt: Lasst das Auto zu Hause!“

Weil die Straßen rund um das Stadion schon drei Stunden vor dem Anpfiff für den Verkehr gesperrt sind, haben es die Anwohner leichter. Sie brauchen den Polizisten künftig lediglich den Personalausweis mit ihrer Hausanschrift vorzuzeigen, um freie Fahrt zu erhalten. Die Nachbarn hatten sich auch über das massenhafte Wildpinkeln unter ihrem Balkon oder vor ihrem Garten beschwert, auch die Graffiti-Schmierereien sind ihnen ein Dorn im Auge. „Wir sind regelmäßig mit den Fans im Austausch. Wir versuchen sie immer wieder an Regeln zu erinnern“, setzt Schwenke auf Einsicht bei den Anhängern.

Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich Ende Mai beginnen und ein Jahr dauern. Gästefans werden in dieser Zeit im Block L auf der Nordost-Seite des Stadions untergebracht. Am Ende zeigte sich auch Ulrike Pollakowski zufrieden: „Wir haben ganz viele Punkte aus der ersten Sitzung abgearbeitet. Ich denke, den Rest bekommen wir auch noch hin.“