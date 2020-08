Kieler Förde : Streit am Mönkeberger Strand – Täter und Geschädigte werden gesucht

Ohne ersichtlichen Grund hat ein Unbekannter am Mittwoch ein junges Pärchen angegriffen und beleidigt.

Dana Ruhnke

21. August 2020, 14:02 Uhr

Mönkeberg | Am Badestrand von Mönkeberg (Kreis Plön) soll es nach Zeugenangaben am späten Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem Pärchen gekommen sein.

Das Pärchen habe demnach auf einer Bank in Höhe der Stubenrauchstraße ganz in der Nähe eines Eiscafés gesessen. Der unbekannte Mann – den die Zeugen schon häufiger am Strand gesehen haben wollen – habe die Frau dann ohne ersichtlichen Grund geschubst und ihr ein Handtuch runtergerissen. Dabei sei die Uhr der Frau beschädigt worden.

Anschließend habe der mutmaßliche Täter versucht, dem männlichen Begleiter das Cap vom Kopf zu reißen. Die gelang nicht, woraufhin er auf diesen eingeschlagen, ihn getreten und das Paar beleidigt haben soll.

Im Anschluss sei er in Richtung Stubenrauchstraße verschwunden. Das Pärchen habe den Ort kurz darauf mit der Fähre verlassen.

Die Polizei sucht sowohl die beiden Geschädigten als auch den Täter.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

etwa 25 Jahre alte

schlank

kurze, schwarze Haare, die an den Seiten und oben blond gelockt

mit einem T-Shirt und einer Tarnfleckenhose bekleidet

ohne Schuhe

mit einem grünen Rucksack

Die Geschädigte:

etwa 20 Jahre alt

lange, braune, lockige Haare

bekleidet mit Jeans und einem weißen Pullover

Der Geschädigte:

schlank

etwa 20 Jahre alt

Zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß

dunkelblonde Haare

Brille

lila Jutebeutel

Die Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 5601320 entgegen

