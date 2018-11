Wann wird gebaut? : Starke Zweifel am Möbelhaus

Die Bau-Arbeiten verzögern sich, und statt Möbel-Kraft soll in Kiel ein Haus von Möbel-Höffner entstehen. Die Skepsis wächst. Die Mehrheit in der Ratsversammlung setzt aber noch auf einen zügigen Baubeginn, die Minderheit will schnellstmöglich aus dem Vertrag aussteigen.

von Udo Carstens

15. November 2018, 20:16 Uhr





Politiker aller Parteien verlieren langsam die Geduld mit der Krieger-Gruppe, zu der auch Möbel-Kraft gehört. Das wurde gestern Abend mehr als deutlich, als die Ratsversammlung über die Ansiedlung eines Möbelhauses debattierte. Dafür wurde schon vor Jahren ein Kleingartengelände am Prüner Schlag für Möbel-Kraft geräumt, doch die Bau-Arbeiten (jetzt für Möbel-Höffner) lassen auf sich warten. Und die Zweifel am Willen der Investoren wachsen. Den Wunsch, aus dem Vertrag mit der Krieger-Gruppe auszusteigen, konnte die Kooperation von SPD, Grünen und FDP nur knapp abwehren.

Die CDU war seinerzeit beim Bürgervotum über die Möbel-Kraft-Pläne eifrige Befürworterin der Ansiedlung. Heute gesteht Fraktionschef Stefan Kruber ein: „Wir bekennen uns schuldig.“ Er fügt nach einer Atempause hinzu: „ . . . auf die Versprechungen von Herrn Albig gehört zu haben.“ Man muss wissen: Torsten Albig war damals Oberbürgermeister in Kiel. Schnell räumen, schnell bauen, sei die Devise gewesen. Dabei hätten die Kleingärtner noch jahrelang auf ihrer Scholle bleiben können.

Arne Langniß von den Grünen bemerkte zum CDU-Schwenk süffisant: „Einige Leute vergessen, dass sie damals sehr wirtschaftsfreundlich gewesen sind.“ Nach seinen Worten ist der Vertrag mit der Krieger-Gruppe immer noch wasserdicht. „Wir müssen nur die Geduld aufbringen, noch ein Jahr zu warten.“ 2019 müsste die Erschließung beginnen, 2020 sollten die Bau-Arbeiten starten, im Folgejahr könnte Möbel Höffner seine Tore öffnen. André Wilkens (SPD) sieht die Stadt Kiel in einer misslichen Lage, hofft aber ebenfalls auf einen baldigen Baubeginn – und auf Hunderte von Arbeitsplätzen.

Darauf setzt Kruber längst nicht mehr. Er ist überzeugt, dass die Krieger-Gruppe das Areal nur noch als „Sperr-Grundstück“ hält – um zu vermeiden, dass sich dort lästige Konkurrenz niederlässt. Doch mit dem Vorschlag, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer möge doch bitte mit den Investoren über einen Vertragsausstieg verhandeln, setzte er sich in namentlicher Abstimmung nicht durch.

Am 6. Dezember wird der Krieger-Chef zu Gesprächen im Bau-Ausschuss erwartet. Von den Antworten auf die Fragen der Politiker wird es wohl abhängen, ob der dünne Geduldsfaden reißt – oder ob Kiel tatsächlich noch ein Möbelhaus erhält.