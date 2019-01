Freibad Katzheide : Sommer ohne Sommerbad

Wegen der Bau-Arbeiten bleibt das Freibad in Katzheide in dieser Saison geschlossen. Die Sanierung kostet 2,1 Millionen Euro und startet im Frühjahr. Ab 2020 soll es zur Sommerzeit wieder öffnen – mit einem einzigen großen Schwimmer/Nichtschwimmerbecken.

von Udo Carstens

09. Januar 2019, 20:44 Uhr





Die gute Nachricht: Die Stadt meint es ernst mit der Verpflichtung, das beliebte Freibad in Katzheide auf dem Kieler Ostufer dauerhaft zu erhalten. Sie will für gute 2,1 Millionen Euro das in die Jahre gekommene Bad sanieren. Allerdings: Die Bau-Arbeiten werden sich vom Frühjahr bis in den Herbst hinziehen. Die Sommersaison für Katzheide fällt deshalb in diesem Jahr aus. So jedenfalls steht es in einem Papier, über das die Ratsversammlung am kommenden Donnerstag entscheiden wird.

Stadtrat Gerwin Stöcken und seine Mitarbeiter in den Ämtern haben es eilig. Direkt vor der Ratsversammlung (Beginn: 17 Uhr) ist für 15 Uhr eine gemeinsame Sitzung des Finanz- und des Sportausschusses angesetzt. Einziger Tagesordnungspunkt ist das Konzept zur Sanierung von Katzheide mitsamt seiner millionenschweren Finanzierung.

Hintergrund: Ursprünglich wollte die Stadt mit der Eröffnung des modernen Hörnbades den Betrieb des Hallenbades in Gaarden und des Freibades auslaufen lassen. Doch die Initiative der Katzheide-Freunde sammelte so viele Unterschriften für den Erhalt, dass sich die Ratsversammlung Ende 2015 schließlich der Forderung anschloss und Katzheide einstimmig eine Existenzgarantie aussprach.

Seitdem wird über den Weg in die Zukunft debattiert. Das jetzt vorliegende Konzept sieht den vollständigen Ersatz des Schwimmerbeckens durch ein widerstandsfähiges Edelstahlbecken vor. Es verbleiben demnach künftig sechs Bahnen à 25 Meter und zwei Bahnen über 50 Meter. Die eigene Strand- und Badezone erhält eine Tiefe von null bis 1,35 Metern. Das Nichtschwimmer- und auch das Kleinkinderbecken werden abgerissen. Die technische Anlage in Katzheide soll laut diesem Plan nach Möglichkeit weiterhin genutzt werden.

Im Frühjahr sollen in Katzheide die ersten Baukolonnen anrücken. Die Kosten dieser Modernisierung liegen bei 2,134 Millionen Euro – 434 000 Euro mehr als in der ersten Kalkulation im Jare 2017 (und 334 000 Euro mehr als im Haushalt veranschlagt). Rund 300 000 Euro gehen, so die Vorlage für den Rat, auf allgemeine Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft zurück. Knapp 140 000 Euro entfallen auf Mehrkosten für neue Umwälzpumpen, einen Chemikalienlift im Technikgebäude und einen Beckenlift – gedacht für Besucher mit körperlichem Handicap.

„Die Umsetzung dieser ersten Sanierungs-Maßnahme kann erst zum Herbst 2019 abgeschlossen werden“, heißt es von Seiten der Stadt. Folgerung: In diesem Sommer wird das Freibad seine Tore nicht öffnen. Stadtrat Stöcken ist aber überzeugt, dass dies „durch das Außenbecken des neuen Hörnbades zumindest teilkompensiert“ werden kann. Außerdem, so der Hinweis, bestehen Bademöglichkeiten an den Stränden der Kieler Förde.

Allerdings: Das neue Hörnbad besitzt nur ein kleines Außenbecken und – verglichen mit Katzheide – kaum grünes Außengelände. Außerdem ist bislang nur der Sportbereich seit Anfang Oktober zugänglich. Der Freizeitbereich inclusive der mächtigen Wasserrutsche sollte Ende 2018 folgen, die Freigabe wurde dann aber ins neue Jahr verschoben. Ein Termin, wann das gesamte Hörnbad genutzt werden kann, steht noch aus.

Die Stadt verspricht sich von ihrem Katzheide-Konzept eine attraktive Anlage und eine dauerhafte Kostensenkung. Der Wasserverbrauch soll um 60 Prozent sinken, in der Folge fallen auch die Betriebskosten für Heizung und Strom. Und schließlich wird das Aufsichtspersonal verkleinert – es gibt ja künftig nur noch ein einziges Becken.