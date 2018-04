Kiel-Elmschenhagen : Seniorin trocknet Hausschuhe im Backofen – Feuerwehr muss anrücken

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die Wohnung bereits verqualmt. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung.

von dpa

02. April 2018, 12:04 Uhr

Kiel | Hausschuhe sind nicht feuerfest. Diese Erfahrung hat am Ostersonntag eine Seniorin in Kiel gemacht. Die feuchten Pantoffeln gingen in Flammen auf, als die Frau versuchte, sie im Backofen zu trocknen.

Als die Rettungskräfte in dem Haus im Stadtteil Elmschenhagen eintrafen, war die Wohnung bereits vollkommen verqualmt, sagte am Montag ein Sprecher der Feuerwehr. Die Seniorin kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

