Fall aus Rendsburg : Schwager mit drei Schüssen getötet - Pläydoyers im Gerichtsprozess

Kiel | Im Mordprozess gegen einen 34-Jährigen, der seinen Schwager in Rendsburg erschossen haben soll, werden am Montag am Kieler Landgericht die Plädoyers erwartet. Sie waren wegen der Erkrankung eines Verteidigers verschoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen heimtückischen Mord vor.

Demnach tötete der Angeklagte seinen Schwager im August in einer Rendsburger Autowerkstatt mit drei Schüssen in den Kopf. Der Angeklagte hatte die Tat zum Prozessauftakt eingeräumt. Er habe jedoch aus Notwehr gehandelt, sagte er. Der Schwager sei kriminell gewesen und habe ihn und seine Familie massiv bedroht. Er selbst habe ihn im Juni 2016 wegen schwerer Straftaten bei der Polizei angezeigt.

Geschehen sei aber nichts. Die Witwe des Getöteten ist im Prozess Nebenklägerin. Das Urteil soll am 22. Juni verkündet werden.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 08:43 Uhr